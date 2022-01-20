В Чехии произошло ДТП при участии почти 40 авто. Движение на Прагу заблокировано

В Чехии в результате масштабного ДТП с участием 36 автомобилей заблокирована автомагистраль.

По данным одного из местных телеканалов, авария произошла на 33-м километре автострады D5 по направлению к Праге.

В общей сложности столкнулись 20 легковых и 16 грузовых.

Из-за масштабов аварии служба скорой помощи задействовала авиацию, но инцидент обошелся без смертей и серьезных травм. Отмечается, что шесть человек получили ранения легкой или средней тяжести.

— Три человека с легкими травмами были доставлены в больницу в Горжовице для проведения операции, двое с травмами средней тяжести были доставлены авиацией в Прагу, поскольку дорога была перекрыта, — сказала пресс-секретарь службы спасения Центрального региона Чехии Петра Гомолова.

Одному человеку с незначительными травмами была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

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По данным чешской полиции, после аварии автомобили разбросаны примерно на 100-метровом участке автострады.

По словам пресс-секретаря полиции Власты Сучанковой, причиной аварии стала плохая погода и снижение видимости на дорогах из-за сильного снегопада.

— Снежная буря, пронесшаяся над Прагой и Центральной Чехией, безусловно, сыграла большую роль в массовом ДТП, — сказала она.

Дорогу планируют очистить до 20:00 (21:00 по Киеву) 20 января.

Přidáváme záběry, která na místě pořídila Letecká služba PČR: pic.twitter.com/HwhcbDu6LM — Policie ČR (@PolicieCZ) January 20, 2022

Источник: Policie ČR, Česká televize

Фото: Policie ČR, Česká televize