Госсекретарь США Энтони Блинкен подробно объяснил, кто является агрессором в российско-украинском конфликте. Он подчеркнул, что это точно не Украина, которая в данной ситуации “пытается выжить”.

Об этом Блинкен заявил во время выступления в Берлине с речью, посвященной кризису вокруг Украины.

Госсекретарь США напомнил, что в 1991 году украинцы поддержали независимость своего государства, а в 2014-м защитили свой проевропейский выбор. После этого Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе.

Блинкен отметил, что РФ финансирует оккупационные силы на Донбассе. В результате агрессии погибли более 14 тыс. украинцев, тысячи были ранены, а целые города разрушены. Сотни тысяч украинцев вынуждены были покинуть свои дома.

– РФ пытается вмешаться в выборы, блокирует развитие торговли, использует пропагандистские методы, чтобы сеять раздор, применяет усилия в киберпространстве для борьбы с Украиной. Эти попытки не ослабевают, а теперь Россия готова пойти еще дальше, – заявил глава Госдепартамента США.

Блинкен добавил, что в случае нового вторжения России в Украину человеческие потери будут намного выше, чем было до сих пор.

– РФ оправдывает свои действия, утверждая, что Украина представляет угрозу ее безопасности. Это переворачивает реальность с ног на голову. Кто кому угрожает? Какая страна захватила часть территории? Чьи военные силы в разы превосходят силы другой страны? Какая страна владеет ядерным оружием? Украина – не агрессор в этом случае. Украина просто пытается выжить, – подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США допустил возможность, что РФ может совершить какие-либо провокационные действия, а затем использовать их, чтобы оправдать свою интервенцию.