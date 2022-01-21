равительства и граждане во всем мире должны заботиться об Украине. Призыв такого содержания госсекретарь США Энтони Блинкен разместил в Twitter 20 января.

– То, что происходит вокруг Украины, – это не удаленный региональный конфликт или еще один пример травли со стороны России, – отметил Энтони Блинкен.

Governments and citizens everywhere should care about what’s happening in Ukraine. This is not a distant regional dispute or yet another example of Russian bullying. The principles at stake have made the world safer and more stable for decades. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 20, 2022

По его словам, принципы, которые сейчас поставлены на карту, сделали мир более безопасным и стабильным на протяжении десятилетий.

Призыв к миру относительно ситуации вокруг Украины Энтони Блинкен разместил накануне встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве и после рабочего визита в Берлин 20 января.

В течение дня Энтони Блинкен встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем и министром иностранных дел Анналеной Бербок.

– Ценю возможность встретиться в Берлине с нашими европейскими партнерами из-за кризиса, который спровоцировала Россия вокруг Украины. Мы все стремимся поддерживать Украину и ее народ перед лицом агрессивных действий России, – подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен уточнил, что совместно с немецкими партнерами твердо настроены нанести серьезных ущерб России, если последняя выберет путь конфликта, а не дипломатии.

Анналена Бербок, в свою очередь, также назвала переговоры относительно России и Украины 20 января ценными и заверила, что тесная координация остается решающей для усилий, направленных на деэскалацию.

Напомним, что начал свой зарубежный визит госсекретарь США из Украины. 19 января Блинкен посетил Киев, где провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебою.