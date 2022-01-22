До конца недели: США передадут свою обеспокоенность действиями РФ в письменной форме

В ближайшие дни Соединенные Штаты Америки подготовят письменный ответ РФ, в котором выразят свою обеспокоенность действиями Кремля на международной арене.

Об этом 21 января во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Мы выложим в письменном виде… нашу серьезную обеспокоенность действиями России, а также обеспокоенность других наших союзников и партнеров. Кроме идей о том, как мы можем укрепить чувство безопасности друг друга в будущем, мы можем предпринять ряд шагов, которые обсуждаются всеми нами, включая Россию, для повышения прозрачности, чтобы снизить риск для продвинутого контроля над вооружениями, — сказала представитель администрации президента США.

Она добавила, что для укрепления доверия Соединенные Штаты координируют свои действия с другими союзниками и партнерами, а также на выходных этот вопрос будет обсужден с американским президентом Джо Байденом.

Спикер Белого дома привела слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, в которых он дал понять министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что есть определенные вопросы и фундаментальные принципы, которые Соединенные Штаты и их партнеры намерены защищать.

— Эти вопросы включают то, что препятствует суверенному праву украинского народа писать свое будущее. Здесь нет пространства для торгов. Вообще. И мы с самого начала говорили, что есть определенные предложения, которые не получат своего развития, — резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, 21 января госсекретарь США провел переговоры с главой МИД России в Женеве.

Во время пресс-конференции по итогам переговоров Энтони Блинкен призвал Кремль привести доказательства, что Россия не планирует вторжение в Украину.

Главной темой было наращивание вооруженных сил РФ вокруг украинских границ. Как эксперты оценивают результаты встречи Блинкена и Лаврова читайте в материале Фактов ICTV.

После переговоров с Сергеем Лавровым глава Госдепа США проконсультировался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.