Сенаторы США Джон Корнин, Бен Кардин, Роджер Уикер, Жанна Шахин, Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о ленд-лизе для Украины.

Об этом сообщается на сайте сенатора-республиканца от Техаса Джона Корнина.

Авторы отмечают, что принятие этой законодательной инициативы позволило бы президенту заключать соглашения о ленд-лизе непосредственно с Украиной и предоставлять ей необходимую военную технику.

— Нет сомнений, что слабость — это провокация для таких авторитарных фигур, как Владимир Путин, и угрозы санкций или финансовой поддержки Украины будет недостаточно, чтобы сдержать вторжение. Этот закон позволил бы нам снова служить арсеналом демократии и обеспечить Украину летальным оружием против российской угрозы ее суверенитету, — сказал сенатор Корнин.

По словам демократа Кардина, американская внешняя политика наиболее сильна, когда Конгресс и Белый дом едины.

Он подчеркнул, что двухпартийный законопроект упрощает президенту принятие решений относительно Украины.

— США должны делать все возможное, чтобы помочь нашим друзьям в Украине противостоять бесстыдной и незаконной агрессии Владимира Путина, — сказал сенатор-республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

Сенаторы отмечают, что законопроект уберет бюрократические преграды и позволят администрации президента быстро предоставить Украине все необходимое для защиты гражданского населения.

Законопроект предусматривает:

Требовать от президента подтверждения соответствующему комитету Конгресса того, что любая военная техника, предоставленная в соответствии с его полномочиями, необходима для защиты гражданского населения;

требовать от президента или его представителя установить ускоренные процедуры доставки любой военной техники, переданной в аренду или пользование Украине;

классифицировать любую кибератаку со стороны РФ на критическую инфраструктуру Украины, как вооруженную атаку со стороны России.

Закон должен будет действовать до тех пор, пока Россия не вернет свои войска на места пребывания до марта 2021 года.

Напомним, что в Украину из Великобритании прибыла партия противотанкового вооружения. Его доставили два военно-транспортных самолета Королевских ВВС.

Источник: сайт сенатора Джона Корнина