Госсекретарь США Энтони Блинкен не надеется, что 21 января во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве удастся уладить ситуацию с угрозой вторжения российских войск в Украину.

Об этом Энтони Блинкен сообщил 20 января, находясь с рабочим визитом в Берлине.

– Это не решится быстро. Однако встреча с Лавровым в Женеве станет шагом к поискам взаимопонимания. И это в сочетании с деэскалацией военного наращивания России на границах Украины может отвлечь кризис в ближайшие недели, – убежден Энтони Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что 21 января будет призывать Россию вернуться к выполнению соглашений, которые она обязалась выполнять десятилетиями назад.

Речь идет, в частности, о Хельсинских соглашениях 1975 года, Венском документе 1990 года и Будапештском меморандуме 1994 года.

– Буду призывать к сотрудничеству с Соединенными Штатами, нашими европейскими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить будущее с взаимной безопасностью, – уточнил госсекретарь.

Однако обещает он также и четко дать понять Лаврову, что это будущее может уничтожить российская агрессия против Украины.

И такими действиями Москва лишь подтолкнет к тому, на что жалуется, – укрепит оборонительный альянс НАТО.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Европу ради “дипломатической попытки снизить напряжение вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины”.

19 января Блинкен посетил Киев, где провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебою.

20 января в Берлине он встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем и министром иностранных дел Анналеной Бербок.

Источник: U. S. Department of State