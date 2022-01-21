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Вторжение будет серьезной ошибкой: Джонсон и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины

Марта Бондаренко редактор ленты
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию в Украине.

Лидеры согласились, что события вблизи украинской границы вызывают беспокойство, и что дальнейшая военная агрессия дорого обойдется России.

Джонсон и Олаф заявили, что любое вторжение в Украину будет серьезной стратегической ошибкой.

Премьер-министр Великобритании считает, что в случае эскалации ситуации страны НАТО должны будут дать скоординированный ответ, который предварительно необходимо обсудить.

— Лидеры договорились поддерживать тесный контакт по этому вопросу, — говорится в сообщении канцелярии премьера Бориса Джонсона.

Ранее Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что страны-члены НАТО имеют разные мнения по поводу поставок вооружения Украине.

Источник: офис Бориса Джонсона

Фото: Depositphotos

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