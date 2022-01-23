Командующий ВМС Германии подал в отставку после дипломатического скандала

Командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после дипломатического скандала, который возник после его заявления, что Крым якобы “никогда не вернется в состав Украины”.

По данным издания Bild, вице-адмирал выразил желание уйти с должности. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт и генеральный инспектор ВМС Германии Эбергард Зорн поддержали его решение.

Шенбах спровоцировал дипломатический кризис после своего скандального заявления о “российском” Крыме. Позже командующий немецким ВМС назвал свои слова ошибкой.

– Неправильно оценил ситуацию. Я не должен был этого делать. Интерпретировать нечего, это была очевидная ошибка, – подчеркнул он.

Министерство иностранных дел вызвало посла Германии в Украине Анку Фельдгузен из-за скандального заявления Шенбаха.

Глава МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал слова вице-адмирала, которые противоречили поддержке Германии в Украине и дипломатическим усилиям.

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали заявление немецкого командующего ВМС, выступив с требованием опровергнуть свои слова.

Фото: Командующий ВМС Германии