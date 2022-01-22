В пятницу был нанесен авиаудар по тюремному объекту в йеменском городе Саада, оплоту повстанческого движения хуситов.

Точное число погибших неизвестно. По данным организации Médecins Sans Frontières (MSF, врачи без границ), погибло не менее 70 человек. Хотя ожидается, что это число возрастет.

MSF сообщила, что в одну больницу поступило более 200 пострадавших.

Спустя несколько часов после авиаудара спасатели все еще вытаскивали тела из-под завалов.

مشاهد للسجن المركزي في #صعدة الذي دمرته قوات التحالف السعودي والذي يضم نحو ألفي نزيل.#اليمن #صنعاء pic.twitter.com/MssyP1HxKt — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 21, 2022

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эскалацию насилия необходимо остановить.

В субботнем заявлении возглавляемая Саудовской Аравией коалиция отвергла свою причастность к нанесению авиаудара.

Силы коалиции сражаются с повстанцами-хуситами с 2015 года. Десятки тысяч мирных жителей, в том числе более 10 000 детей, были убиты или ранены в результате боевых действий.

Военный конфликт повлек за собой миллионы беженцев. А большая часть населения находится на грани голода.

31 декабря 2021 года в Йемене погибли 12 военнослужащих. Военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, по ошибке нанесла авиаудар по лагерю проправительственных сил.

Атака была совершена в йеменской провинции Шабва.