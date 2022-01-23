Президент США Джо Байден провел встречу со своей командой по национальной безопасности. Темой обсуждения стала российская агрессия против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Сообщение о встрече также обнародовало посольство США в Украине.

– Сегодня президент Байден обсудил непрекращающиеся агрессивные действия России в отношении Украины со своей командой по национальной безопасности, — отмечается в сообщении.

В ходе обсуждения Байден подтвердил, что если Россия предпримет дальнейшее военное вторжение в Украину, то Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами заставят РФ ответить.

Как подчеркнули в Белом доме, последствия для России будут быстрыми и суровыми.

Как известно, при президенте США действует Совет национальной безопасности. Это консультативный орган, функционирующий для решения проблем нацбезопасности и внешней политики. В состав Совета нацбезопасности входят советники президента в этой сфере.

Сьогодні президент Байден обговорив невпинні агресивні дії Росії щодо України зі своєю командою з національної безпеки. Він підтвердив, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками та партнерами спричинять швидкі та суворі наслідки для Росії. https://t.co/O7R7FIFOIz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 23, 2022

Следует отметить, что 22 января в Украину прибыла первая партия из нового пакета военной помощи США. Ранее этот пакет помощи на сумму $200 млн одобрил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

На днях американский лидер заявил, что в случае нового вторжения войск РФ в Украину российские банки не смогут проводить операции с долларом. Байден подчеркнул, что новое нападение на Украину будет “катастрофой” для РФ.

А заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд недавно рассказала, что Вашингтон подготовил 18 сценариев санкций на случай российского вторжения.

Источник: The White House