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Байден собрал свою команду по нацбезопасности: обсудили агрессию РФ против Украины

Юлия Соколова редактор ленты
Джо Байден

Президент США Джо Байден провел встречу со своей командой по национальной безопасности. Темой обсуждения стала российская агрессия против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Сообщение о встрече также обнародовало посольство США в Украине.

– Сегодня президент Байден обсудил непрекращающиеся агрессивные действия России в отношении Украины со своей командой по национальной безопасности, — отмечается в сообщении.

В ходе обсуждения Байден подтвердил, что если Россия предпримет дальнейшее военное вторжение в Украину, то Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами заставят РФ ответить.

Как подчеркнули в Белом доме, последствия для России будут быстрыми и суровыми.

Как известно, при президенте США действует Совет национальной безопасности. Это консультативный орган, функционирующий для решения проблем нацбезопасности и внешней политики. В состав Совета нацбезопасности входят советники президента в этой сфере.

Следует отметить, что 22 января в Украину прибыла первая партия из нового пакета военной помощи США. Ранее этот пакет помощи на сумму $200 млн одобрил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

На днях американский лидер заявил, что в случае нового вторжения войск РФ в Украину российские банки не смогут проводить операции с долларом. Байден подчеркнул, что новое нападение на Украину будет “катастрофой” для РФ.

А заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд недавно рассказала, что Вашингтон подготовил 18 сценариев санкций на случай российского вторжения.

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Источник: The White House

Фото: Getty Images

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