Руководство Китая нанимает западных блогеров для создания позитивного имиджа зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Как пишет британское издание, нанятые лидеры мнений будут в положительном ключе освещать Китай и зимнюю Олимпиаду, которая начнется в следующем месяце.

Отмечается, что власти КНР обеспокоены международной реакцией на проведение Игр в Пекине, которые были омрачены волной дипломатических бойкотов. По этой причине, правительство страны наняло западных специалистов по связям с общественностью для продвижения альтернативной истории в социальных сетях.

Согласно сообщению, в ноябре прошло года американский корреспондент Newsweek и бывший руководитель Fox News и HSBC Випиндер Джасвал подписал контракт на $300 тыс. с генеральным консульством Китая в Нью-Йорке для разработки стратегии и проведения кампании по продвижению зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине в США.

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Контракт, зарегистрированный в Министерстве юстиции США, предполагает подробную стратегию связей с общественностью. Согласно соглашению, в период с 22 ноября по 13 марта, когда завершатся зимние Паралимпийские игры, каждый участник должен будет подготовить от трех до пяти информационных материалов, то есть контента, созданного в соответствии с целевой аудиторией.

Предварительно известно, что соответствующие материалы будут публиковаться в социальных сетях TikTok, Instagram или Twitch.

Випиндер Джасвал утверждает, что его компания получила до 50 предложений от влиятельных лиц — от бывших олимпийцев до предпринимателей.

Согласно контракту, 70% контента будет связано с культурой, включая историю Пекина, культурные реликвии, современную жизнь людей и местные тенденции. Еще 20% будут освещать сотрудничество и положительные аспекты в отношениях между Китаем и США, включая двусторонние изменения на высоком уровне и положительные результаты.

По обещанию бывшего руководителя Fox News, его блогеры принесут Пекину примерно 3 миллиона откликов на платформах социальных сетей, которыми часто пользуются молодые американцы.

Он сказал, что хорошо осведомлен о противоречиях, которые окружают политику Китая в Синьцзяне и Гонконге.

— То, что мы пытаемся сделать, это просто подчеркнуть целостность и достоинство Олимпийских игр… Бойкоты не способствуют взаимопониманию… Я не поддерживаю бойкоты. Они неэффективны, неуместны и бессодержательны, — сказал Випиндер Джасвал.

Контракт был заключен в период нестабильных двусторонних отношений между Китаем и США. После заключения договора с китайским консульством он находится под пристальным вниманием американской стороны.

Дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине

В прошлом месяце президент США Джо Байден объявил, что его администрация устроит дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Китае, как знак несогласия с отношением правительства КНР к жителям Синьцзян-Уйгурского региона.

Несколько союзников США, включая Канаду, Великобританию и Австралию, присоединились к призывам не посылать государственных служащих в Китай.

Китайское правительство последовательно отрицает обвинения в нарушении прав человека на своей территории.