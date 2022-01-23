Международная межправительственная организация НАТО не может гарантировать свое нерасширение. Однако в Североатлантическом Альянсе не рассматривают возможность вступления других стран.

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в интервью иностранному изданию, что сегодня нет в повестке дня вопроса о вступлении любых государств в НАТО.

— Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть, – заявил он.

Шольц раскритиковал требование Российской Федерации, согласно которому Альянс якобы должен гарантировать, что “Украина не станет членом НАТО”.

Он убежден, что Россия не может выдвигать такие ультиматумы Североатлантическому Альянсу, а НАТО не может предоставить РФ такую ​​гарантию.

Российская агрессия

Несмотря на угрозы и крики, Украина успешно борется с агрессией России. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина знает, где и у кого можно получить оружие для защиты.

Глава МИД анонсировал увеличение количества партнеров, которые будут поставлять вооружение. Он пообещал, что о них станет известно общественности.

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Источник: Suddeutsche Zeitung