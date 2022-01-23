Папа Римский предложил провести День молитвы за мир в Украине

Папа Римский Франциск выразил предложение провести День молитвы за мир из-за ситуации возле границ Украины. Он призвал сделать это в среду, 26 января.

Об этом Папа Римский сообщил во время традиционной проповеди на площади Святого Петра в Риме. По его мнению, растет напряженность на фоне возможного нападения России, которое может поставить под вопрос безопасность Европы.

— С большой обеспокоенностью слежу за ростом напряженности, который грозит нанести новый удар миру и Украине, поставить под вопрос безопасность Европы. Я предлагаю 26 января провести День молитвы за мир, – заявил он.

Российская агрессия

Уже около восьми лет длится война на Донбассе из-за агрессии Российской Федерации. Американская разведка сообщила, что Россия начала активно наращивать армию возле границ Украины осенью 2021 года.

Учитывая увеличение количества военных и вооружения, страны Запада считают, что Россия готовит новое масштабное нападение на Украину. Президент Владимир Зеленский убежден, что украинцы будут защищать свое государство и бороться за свободу до последнего.