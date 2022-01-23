Президент Армении Саркисян подал в отставку

В воскресенье, 23 января, президент Армении Армен Саркисян подал заявление об отставке. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Армен Саркисян подчеркнул, что долго думал об этом решении. Он убежден, что подал в отставку, тщательно все обдумав.

– Я очень долго думал. После четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с должности президента Армении. Это совершенно неэмоциональное решение, – отметил он.

Он отметил, что в Армении возникла парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, не имея никакого реального инструмента.

— У президента нет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики, — убежден он.

Президент Армении подчеркнул, что сегодня необходимы продуманные действия, в противном случае жители страны окажутся на обочине истории. Он подчеркнул, что больше не имеет права ошибаться.

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Источник: Президент Армении