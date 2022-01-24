Вопрос нескольких дней: в ЕС пригрозили РФ санкциями в случае нападения на Украину

Европейский Союз готов ввести санкции против Российской Федерации в случае, если ее войска совершат полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Такое мнение на условиях анонимности выразил высокопоставленный европейский чиновник.

По его словам, кризис на границах нашей страны входит в критическую фазу. Он также отметил, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза намерены в понедельник, 24 января, сделать Кремлю очередное предупреждение по этому поводу, поскольку РФ стянула к госграницам Украины более 100 тысяч военнослужащих.

При этом на встрече глав МИД стран Евросоюза обсуждать конкретные ограничительные меры пока не планируют, а лишь сделают очередное заявление о серьезных последствиях для Москвы, но в подробности вдаваться не будут.

— Если произойдет переход российских войск через границу, реакция будет очень быстрой и предельно четкой. И это будет вопрос дней… а не недель, — сообщил источник.

Он добавил, что единство среди 27 стран блока по сравнению с 2014 годом существенно укрепилось.

Кроме того, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки по видеосвязи отчитается о ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые прошли в Женеве.

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В частности, прорывных результатов встреча не привела, однако стороны договорились продолжить переговорный процесс.

В свою очередь источники в ЕС не верят в возможность отказа Кремля от своих требований, результатом которых должно стать появление российской сферы влияния в Восточной Европе.