Соединенные Штаты Америки ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами газа по поводу его поставок в Европу в случае возможного военного вторжения России в Украину.

Об этом информирует издание Financial Times со ссылкой на американских высокопоставленных должностных лиц. В Вашингтоне опасаются, что российское вторжение может ударить по поставкам в Европу.

Переговоры с Катаром и странами-членами ЕС сфокусированы на обеспечении дополнительных морских поставок сжиженного природного газа.

Как отмечают журналисты FT, такие обсуждения стали актуальны после того, как переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым показали “минимальный прогресс”. Это усугубило опасения, что конфликт может ударить по поставкам газа. Европа уже столкнулась с энергетическим кризисом и рекордными ценами на голубое топливо.

Поскольку запасы газа в европейских хранилищах находятся на рекордно низком для этого времени года уровне, возникают опасения, что Европа может столкнуться с отключениями электричества, промышленными сбоями или даже с потерей теплоснабжения, если российский экспорт резко сократится.

– Мы смотрим, как можно подготовиться к этому, особенно в середине зимы с очень низкими запасами в хранилищах (в газовых хранилищах Европы, – Ред.), – отметил в комментарии изданию высокопоставленный чиновник администрации президента США.

Другой информированный собеседник FT сообщил, что существует потенциал обеспечения долгосрочных гарантий поставки сжиженного природного газа (LNG) из Катара, поскольку это государство собирается значительно увеличить его производство в следующие несколько лет.

– В краткосрочной перспективе это будет зависеть от готовности других стран-клиентов перенаправить поставки и наличия нераспределенного сжиженного природного газа. Однако в 2011 году Катар действительно перенаправлял свои поставки для Японии после цунами, а потому прецедент существует, – объяснил источник издания.

По информации журналистов, Катар начал предварительные переговоры о возможных долгосрочных поставках газа со странами ЕС и Великобританией.

Кроме того, американский лидер Джо Байден в январе должен провести в Вашингтоне переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.

Сейчас большинство катарского сжиженного природного газа поставляется в Азию, где клиенты этого государства Персидского залива соглашаются на фиксированные долгосрочные контракты.

Высокопоставленный чиновник из администрации Байдена, который давал комментарий на условиях анонимности, признал, что контракты между экспортерами газа и азиатскими покупателями могут усложнить усилия по перенаправлению поставок в Европу. Он также подчеркнул, что в последние месяцы Россия сокращала поставки газа в Европу, чтобы получить рычаги влияния на европейские страны.

Следует отметить, что транзит газа в Европу через территорию Украины в первой половине января 2022 года опустился до минимальных значений за последние четыре года. Российский газовый монополист Газпром отказался бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через наше государство.

Источник: Financial Times