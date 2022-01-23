Правительство Канады планирует отправить Украине стрелковое оружие и военное снаряжение на фоне угрозы российского вторжения.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщила канадская телекомпания.

21 января, когда правительство Канады объявило о предоставлении Украине кредита в $120 млн, премьер-министр Джастин Трюдо также намекнул на увеличение военной помощи Украине.

Два источника телеканала сообщили, что Канада рассматривает возможность отправки стрелкового оружия, защитных жилетов и очков.

— Эти предметы будут частью пакета летального и нелетального оборудования, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о пакете помощи еще не принято. По словам источников телеканала, ожидается, что соответствующее объявление будет сделано после виртуального выездного заседания федерального кабинета министров Канады на следующей неделе.

Канада является крупнейшим западным поставщиком войск для военной подготовки в Украине: 200 солдат распределены в 13 различных регионах.

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Источник: CBC