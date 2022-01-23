Великобритания готова оказывать поддержку Украине в случае вторжения российских войск. Однако Лондон вряд ли отправит своих военных на помощь.

Об этом заявил в комментарии телеканалу Sky News заместитель премьер-министра Британии Доминик Рааб.

Политик заверил, что его страна будет стоять “плечом к плечу” с Украиной. В то же время, по словам Рааба, “крайне маловероятно”, что британские войска будут отправлены к границе с Россией.

– Крайне маловероятно, что мы это сделаем. Но мы можем сказать, что уже готовы и участвуем в учебных программах для поддержки украинцев, которые защищаются от РФ, и это абсолютно правильно, – подчеркнул Рааб, отвечая на вопрос, отправит ли Британия войска в Украину в случае вторжения РФ.

В то же время, он отметил, что Великобритания и другие государства введут экономические и финансовые санкции в отношении России, если ее войска вторгнутся в Украину.

– Мы будем поддерживать их в защите. С международным сообществом, с союзниками по НАТО на Западе мы стоим плечом к плечу, заявляя, что будут очень серьезные последствия, если РФ предпримет этот шаг и попытается вторгнуться, а также установить марионеточный режим, — объяснил Рааб.

А в программе Sunday Morning на телеканале BBC он заявил, что существует “очень серьезный риск” российского вторжения в Украину. В эфире этого канала Рааб повторил, что нападение будет иметь “тяжелые экономические последствия” для Москвы, включая санкции.

При этом он снова назвал “крайне маловероятной” отправку британских войск в Украину для защиты от агрессии РФ, поскольку наше государство не является членом НАТО.

Отвечая на вопрос, достаточно ли угрозы санкций для сдерживания России от нападения, заместитель премьера выразил мнение, что президента РФ Владимира Путина также будет беспокоить возможность “загрузнуть в Украине” и получить “вторую Чечню”.

Он добавил, что Россия должна соблюдать основные принципы международного права.

Стоит отметить, что в конце прошлого года министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделал подобное заявление о возможности размещения британских войск в Украине. Он также назвал это маловероятным и отмечал, что Украина не является членом НАТО.

Несмотря на это, на днях чрезвычайный и полномочный посол Украины в Британии Вадим Пристайко сообщил, что Киев может призвать партнеров, в том числе и официальный Лондон, отправить военных на территорию нашего государства для защиты от агрессии РФ. По словам Пристайко, это возможно при реальной угрозе вторжения российских войск и активных действиях РФ.

Недавно Великобритания передала Украине партию противотанкового вооружения. После этого Бен Уоллес заверил, что Лондон готов выделить нашему государству дополнительное оружие.