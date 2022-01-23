Украино-российский конфликт может спровоцировать рост цен на нефть и падение мирового ВВП

Рост напряженности на границе Украины и Российской Федерации может к третьему кварталу 2022 года спровоцировать повышение цен на нефть до $150.

Об этом идет речь в отчете американского инвестиционного банка JPMorgan Chase&Co.

По мнению аналитиков, потрясения на рынке углеводородов уже неоднократно провоцировали существенный цикличный спад мировой экономики, что может случиться и в этот раз.

Согласно прогнозам экспертов, подорожания нефти до этой отметки достаточно, чтобы сократить темпы роста мирового ВВП на три четверти. Вместо прогнозируемых 4.1%, соответствующий показатель может составить всего 0.9%.

В таком случае, глобальная инфляция может разогнаться более чем вдвое – с плановых 3% до 7.2%, что вынудит центробанки многих стран еще больше ужесточать валютную политику.

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При этом прогноз JPMorgan о не учитывает последствия для финансового рынка в случае полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины и последующего введения жестких санкций США против России.

Кроме того, рост геополитической напряженности также может привести к скачку цен на природный газ, считает еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

— Уровни газа на хранении в ЕС значительно ниже, чем обычно в это время года. Сложившаяся ситуация создает неопределенность на рынках, а поставки голубого топлива из РФ значительно сократились в последние месяцы, – сказала она.

Она также отметила, что европейская газовая инфраструктура хорошо диверсифицирована, однако партнеров сохранять крайнюю бдительность и повышать готовность к рискам.