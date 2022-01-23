Отставка немецкого вице-адмирала Кай-Ахима Шонбаха является недостаточной, а правительство ФРГ должно кардинально изменить свою позицию в российско-украинском конфликте после скандала с главой ВМС Германии.

Как заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью журналистам, скандал с вице-адмиралом оставил после себя трещину.

— Мы приветствуем тот факт, что Шонбах предложил свою отставку, – сказал Мельник.

При этом он добавил, что эта ситуация оставила трещину и поставила под вопрос международный авторитет и надежность Германии, и, по его мнению, не только с украинской точки зрения.

Андрей Мельник отметил, что заявления вице-адмирала привели всю украинскую общественность в глубокий шок. Посол также сравнил заявления немецкого военного с эрой нацистской Германии.

— Украинцы также бессознательно почувствовали напоминание об ужасах нацистской оккупации, когда к украинцам относились снисходительно, как к нелюдям, — сказал посол Украины.

Скандал с вице-адмиралом ВМС ФРГ

Ранее глава немецких Военно-морских сил назвал Крымский полуостров “потерянным для Украины” и заявил, что это “свершившийся факт”.

В частности, Кай-Ахим Шонбах отметил о “невозможности Украины стать членом НАТО”, поскольку на Донбассе продолжается война.

МИД Украины раскритиковало такое заявление главы немецких ВМС и выступило с требованием опровергнуть его слова.

В свою очередь, минобороны Германии открестилось от слов главы ВМС ФРГ о “российском” Крыме.

Источник: Welt

Фото: Посольство Украины в ФРГ