В Бюро консульских дел Госдепартамента США настоятельно просят граждан не ездить в Россию.

Объясняют необходимость таких мер безопасности рядом причин, в частности:

напряжением вдоль границы с Украиной,

возможностью преследования граждан США,

ограниченными возможностями посольства оказывать помощь гражданам США в России,

распространением Covid-19 и ограничением на въезд по этой причине,

терроризмом,

преследованием со стороны представителей российского правительства,

произволом в отношении исполнения местного законодательства.

Соединенные Штаты предупреждают своих граждан, что из-за усиления военного присутствия России и военных учений, которые продолжаются вдоль границы с Украиной, ситуация является непредсказуемой, поэтому существует повышенная угроза.

– Несмотря на постоянную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется путешествовать наземным транспортом из России в Украину через этот регион. Кроме того, повсюду в России существует вероятность преследований иностранцев. Возможности правительства США предоставлять обычные или экстренные услуги гражданам США в России уже очень ограничены, особенно в районах, удаленных от посольства США в Москве, из-за ограничений российского правительства в отношении штата Соединенных Штатов и приостановки консульских услуг в консульствах США, – поясняют в ведомстве.

В подтверждение этих предостережений сообщают, что граждан Соединенных Штатов, в частности бывших и нынешних чиновников, военных, а также бизнесменов, которые посещают или живут в России, допрашивали без причины, а также угрожали российские чиновники.

– Несмотря на это, все чиновники США должны тщательно обдумать свою потребность в поездке в Россию, – говорится в сообщении Госдепа.

Просят не путешествовать также в Северный Кавказ из-за терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков, а также в Крым из-за оккупации Россией украинской территории и злоупотребления со стороны оккупационных властей.

– В Крыму существует значительное военное присутствие РФ. Последняя, вероятно, будет продолжать военные действия в Крыму ради оккупации этой части Украины. Там продолжаются злоупотребления в отношении иностранцев и местного населения со стороны оккупационных властей Крыма, особенно в отношении тех, кто, как полагают, бросает вызов их власти на полуострове, – поясняют в ведомстве.

В Бюро консульских дел отмечают: правительство США не может предоставлять экстренные услуги гражданам, которые путешествуют в Крым, из-за существующего запрета на поездки.

Источник: Bureau of consular affairs U. S. Department of State