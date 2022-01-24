Нежелательные и непрошенные: в Ирландии выразили опасения из-за военных учений РФ

Ирландия недовольна из-за намерения Российской Федерации провести военно-морские учения у ее берегов.

Министр иностранных дел Саймон Ковени заявил, что запланированные учения РФ в международных водах недалеко от ирландского побережья “нежелательны” и являются “непрошенными”.

— Россия, конечно, может проводить военные учения в международных водах, но тот факт, что они выбирают для этого западные границы ЕС, у побережья Ирландии, попросту не приветствуются, и не нужны сейчас, особенно в ближайшие недели, — сказал Ковени.

По словам главы МИД Ирландии, они не в состоянии предотвратить эти учения и “не имеют полномочий” для этого.

Там отмечают также, что планы России провести масштабные военно-морские учения в водах, патрулируемых Ирландией, рассматриваются как провокационные в контексте ситуации вокруг границ Украины. Но согласно международному праву — это не нарушение.

Предполагается, что российские учения пройдут примерно в 240 км от побережья графства Корк. Хотя эта территория выходит за пределы ирландских территориальных вод, именно Ирландия несет ответственность за этот морской район и патрулирует его с помощью военно-морских кораблей и самолетов.

Издание Sky News отмечает, что этот инцидент “в очередной раз разоблачает очевидный факт, что Ирландия является самым слабым звеном Европы, когда дело доходит до обороны”.

— Ирландия – нейтральная страна, не являющаяся членом НАТО, с расходами на оборону, которые являются одними из самых низких в Европе, ее способность контролировать иностранную военную активность на оффшорных территориях, не говоря уже о сдерживающей позиции, чрезвычайно ограничена.

Дело в том, что ВМС Ирландии имеет всего девять кораблей и переживает кадровый кризис. Численность экипажа сократилась на 25% с 1998 года. В ноябре сообщалось, что у Ирландии есть только один корабль, готовый выйти в море. В стране нет подводных лодок и современного оборудования для подводной слежки. В Ирландии нет истребителей. Воздушный корпус эксплуатирует в общей сложности восемь самолетов Pilatus PC-9M.

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Ирландия фактически полагается на британские RAF для выполнения миссий по перехвату вражеских воздушных судов. В марте 2020 года самолеты RAF Typhoon были дважды подняты для наблюдения за российскими бомбардировщиками Туполева Медведь, вошедшими в контролируемое Ирландией воздушное пространство у западного побережья.

Военные аналитики в Ирландии неоднократно заявляли, что Москва рассматривает эту страну как черный путь в Западную Европу с точки зрения воздушной, морской и кибербезопасности. Именно поэтому Ковени уверен, если “российский медведь захочет разогнуть когти на заднем дворе Ирландии, это произойдет — и ирландцы мало что смогут с этим поделать”.