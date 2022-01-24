РФ должна уважать международное право и пойти на деэскалацию конфликта с Украиной — ПАСЕ

Российская Федерация должна уважать международное право и пойти на деэскалацию ситуации у границ с Украиной.

Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.

Он напомнил, что Украина является одним из членов ПАСЕ и нуждается в солидарности организации и ее поддержке, чтобы преодолеть свои проблемы.

— Мы можем и должны помочь Украине развивать себя как жизнеспособное государство, которое может позаботиться о своих гражданах, а также о гражданах, которые проживают на неподконтрольных Киеву территориях, — сказал Кокс.

По его словам, все вовлеченные государства и международные организации обязаны работать, чтобы добиться деэскалации этой взрывоопасной ситуации.

Также он напомнил, что оккупация Крыма — это нарушение международного права, и ПАСЕ, как и прежде, будет придерживаться такой позиции.

— Мы не можем позволить, чтобы что-то вышло из-под контроля в этой части континента, — резюмировал Кокс.

Напомним, ранее Кокс победил на выборах президента ПАСЕ, опередив в голосовании представительницу Верховной Рады Украины в этой организации Марию Мезенцеву.

Мезенцева была выдвинута альтернативным кандидатом и получила 80 голосов, тогда как за представителя Нидерландов отдали свои голоса 164 делегата.

При этом украинка была переизбрана на должность вице-президента Политической группы Европейской народной партии.