США могут перебросить войска в соседние с Украиной страны в случае агрессии РФ — СМИ

США готовят разные варианты ответа в случае вторжения России в Украину. Один из них, который представили президенту Джо Байдену, предусматривает перебрасывание войск из других частей Европы в Польшу, Румынию и другие соседние с Украиной страны.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя министерства обороны и высокопоставленного представителя администрации.

Среди вариантов, которые Байдену предложил министр обороны США Ллойд Остин, были полеты бомбардировщиков над регионом, заходы кораблей в Черное море и перебрасывание войск и некоторого оборудования из других частей Европы в Польшу, Румынию и другие соседние с Украиной страны.

По информации СМИ, эти шаги Ллойд Остин представил, чтобы успокоить союзников по НАТО и усилить их оборону, особенно оборону стран, которые граничат с Украиной. Таким образом хотят продемонстрировать единство и силу в Североатлантическом альянсе, и сдержать российскую агрессию против союзников в регионе.

24 января стало известно, что НАТО увеличивает военное присутствие в Восточной Европе из-за угрозы нового вторжения России в Украину.

Союзники переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе. Это решение обусловлено тем, что РФ продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее.

Источник: NBC News