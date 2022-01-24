В Польше оштрафовали 29-летнюю туристку из Нидерландов из-за нацистского приветствия у бывшего концлагеря Аушвиц в Освенциме.

Жест женщина продемонстрировала, фотографируясь у ворот с надписью Arbeit Macht Frei (Работа освобождает).

Туристку задержали вместе с мужем, который и фиксировал этот момент на камеру.

Правоохранительные органы Польши обвинили гражданку Нидерландов в причастности к нацистской пропаганде и наложили на нее штраф.

Задержанная согласилась его уплатить, объяснив, что ее поступок был неуместной шуткой.

Восемь лет назад аналогичное обвинение предъявили двум турецким студентам. Их тоже оштрафовали и приговорили к шести месяцам заключения (к трем годам условно).

Нацистская Германия построила концлагерь в городе Освенцим после оккупации Польши в 1939 году.

Чуть больше чем за четыре с половиной года там убили по меньшей мере 1,1 млн человек. Значительная часть из них были евреями.