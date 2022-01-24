Объединенные Арабские Эмираты перехватили две баллистические ракеты в небе над Абу-Даби (столица ОАЕ). Власти сообщают, что их выпустили со стороны повстанцев-хуситов в Йемене.

Атака произошла через неделю после того, как йеменские повстанцы заявили о нападении на столицу Эмиратов, направленную на аэропорт и топливную базу Abu Dhabi National Oil Co в районе Мусафа. Тогда в результате нападения на топливный склад погибли три человека и еще шестеро получили ранения.

В соцсетях обнародовали видео, на котором видно, как небо над Абу-Даби засветилось и полетели ракеты-перехватчики. Позже над городом прогремели два взрыва. По информации государственного информационного агентства WAM, остатки ракет упали над Абу-Даби, но ущерба не нанесли.

В Минобороны ОАЭ заявили, что Эмираты готовы бороться с любыми угрозами и принимают все необходимые меры для защиты государства от всех атак.

В то же время представитель хуситов Ехия Сарей обьявил о нападении в телевизионном заявлении. Он сказал, что повстанцы обстреляли ОАЭ как баллистическими ракетами, так и беспилотниками, и предупредил, что Эмираты останутся целью, “пока будут продолжаться нападения на йеменский народ”.

Хуситы – военизированная группировка шиитов-зейдитов, которая действует на территории Йемена. В течение 2014-2015 годов они постепенно захватили власть в Йемене. Тогда Саудовская Аравия и ряд других арабских стран расценили это как антиконституционный переворот.

Объединенные Арабские Эмираты являются партнером Саудовской Аравии в союзе, члены которого выступали за вторжение в Йемен против хуситов.