Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис в очередной раз подчеркнула, что США ответят на российскую агрессию, что приведет РФ к “серьезным последствиям”.

В ходе общения с журналистами Харрис отметила, что США будут противостоять российскому вторжению в Украину, ведь напряженность в регионе растет.

— Суть в том, что в течение определенного времени мы четко и последовательно заявляем, что уважаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы ожидаем, что Россия сделает то же самое. Любые агрессивные действия Владимира Путина будут иметь серьезные последствия. Мяч очевидно находится в его руках. Я не могу сказать, что он собирается делать. Но мы готовы предпринять решительные действия, если он начнет новые агрессивные действия в Украине, — сказала она.

Харрис отметила, что администрация Байдена постоянно связана с ключевыми союзниками США.

– Меня постоянно информирует моя команда национальной безопасности. Как вам известно, президент, я и другие члены нашей администрации вели активную дискуссию с нашими союзниками и партнерами по всему миру, в частности в Европе, — подытожила Харрис.

Как известно, 23 января президент США Джо Байден провел встречу со своей командой по национальной безопасности. Темой обсуждения стала российская агрессия против Украины.

В ходе обсуждения Байден подтвердил, что если Россия предпримет дальнейшее военное вторжение в Украину, то Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами заставят РФ ответить.

Источник: Express