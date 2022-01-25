Хорватия отступит и отзовет своих солдат, если Россия приступит к военному вторжению на территорию Украины.

Как заявил президент Хорватии Зоран Миланович во время беседы с журналистами, он будет сопротивляться попыткам правительства своей страны вмешаться в российско-украинский конфликт.

На вопрос, как будет реагировать Хорватия на ситуацию на границах Украины, президент республики ответил, что его страна не будет иметь с этим ничего общего.

– Если будет эскалация, мы отступим до последнего хорватского солдата. Это не имеет отношения к Украине, а к политике (президента США, – Ред.) Джо Байдена, в которой я вижу непоследовательность и опасность, – заявил президент Хорватии.

По его мнению, после Революции достоинства Украина развернулась в своем политическом векторе на запад, не обсудив это с Россией. Он также назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран.

– Украине не место в НАТО. Когда в Украине сменилась власть, это не было демократическим движением, это был переворот, во время которого были убиты 50 человек, — заявил Зоран Миланович.

Президент Хорватии сказал, что будет всеми силами сопротивляться вовлечению республики в конфликт между Россией и Украиной и добавил, что действия премьер-министра республики Андрея Пленковича никак не изменят ситуацию.

— Хорватия должна бежать от этого (конфликта, — Ред.), как от пожара. Хорватия не будет тут пожарным, – сказал Зоран Миланович.

Он также назвал агрессивной политику президента РФ Владимира Путина.

В декабре 2021 года Зоран Миланович раскритиковал визит премьера Хорватии Андрея Пленковича в Украину на фоне возможного вторжения российских войск, заявив, что визит главы хорватского правительства является “чистым шарлатанством”.

На это президент Украины Владимир Зеленский ответил своему коллеге из Хорватии, что в другой ситуации хорватский лидер изменил бы свою точку зрения.

Источник: Dnevnik

Фото: Президент Хорватии