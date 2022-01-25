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Германия проведет слушания в Бундестаге по требованию Украины: что будут обсуждать

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Бундестаг

Парламент Федеративной Республики Германия по инициативе представителей Украины проведет слушания относительно предотвращения возможного вторжения Российской Федерации в нашу страну.

Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в социальной сети Twitter.

Слушания в Бундестаге состоятся в четверг, 27 января. Их тема – Обеспечить мир в Европе: территориальную целостность Украины нельзя ставить под вопрос.

— Берлин должен в конце концов начать решительно действовать, чтобы предотвратить новое вторжение РФ, — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко выразил мнение, что политика ФРГ в отношении Российской Федерации опасна не только этой страны, но и для всей Европы в целом.

По его словам, Германия, оправдываясь нейтральностью и миролюбием, пособничает Кремлю в продолжении агрессии.

Огрызко подчеркнул, что позиция Берлина неизменна с 2008 года, когда ФРГ заблокировала предоставление Украине и Грузии плана действий по членству в НАТО, и сейчас она продолжает вести неадекватную и фальшивую политику.

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