Сильные снегопады со вчерашнего вечера парализовали Стамбул: дороги заблокированы, люди не могут добраться до работы, аэропорт закрыли.

Как сообщает агентство Anadolu, авиарейсы из местного аэропорта временно прекратили до 12.00 по Киеву, а позже сообщили, что время продлили до 13.00. Потом будут смотреть по ситуации.

The Istanbul Airport has suspended all flights on further notice due to adverse weather conditions that is preventing the airport to run normally.

