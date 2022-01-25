Вероятность того, что Россия начнет широкомасштабное наступление в ближайшие несколько недель, является действительно высокой.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил генерал-лейтенант армии США, ведущий эксперт Центра анализа европейской политики, екс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

– Тот факт, что президент Российской Федерации так долго и много говорил об угрозах для России, а также так много денег и времени уделял своим вооруженным силам, свидетельствует о том, что он должен что-то показать своему населению, – отметил Бен Ходжес.

Вместе с тем, по убеждению генерала-лейтенанта армии США, шансы у главы Кремля низкие, пока весь мир вместе и объединен.

– Но на самом деле настоящая угроза, что наступление может произойти, существует, – уточнил он.

Напомним, что генерал-лейтенант Александр Павлюк предполагает, что потенциальной датой начала вторжения РФ может стать 20 февраля.

Именно в это время завершатся зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине, а также российско-белорусские учения на границе.