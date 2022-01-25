Сразу в трех странах Центральной Азии – Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане – произошло масштабное отключение электроэнергии (блэкаут).

Эти страны еще с советских времен находятся в единой энергосистеме (объединены в единое энергокольцо Центральной Азии).

Что известно о масштабном блэкауте – далее в материале.

Казахстан

Без электроснабжения осталось большинство потребителей в городе Алматы, где проживает около 2 млн человек.

В администрации города сообщили журналистам, что отключение произошло “по линии KEGOC” (Казахстанской компании по управлению электрическими сетями): упало напряжение в сети, после чего сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях.

Из-за блэкаута в городе не работают светофоры, из-за чего возникают пробки. Кроме того, в некоторых районах возникли проблемы с интернетом и мобильной связью.

После аварийного отключения электричества в Алматы остановилось движение всех троллейбусов. В то же время городские автобусы продолжили работать, как и метрополитен.

Отключение электричества произошло также в Шымкенте, Таразе, Алматынской, Жамбылской и Туркестанской областях Казахстана.

Узбекистан

Без энергоснабжения остались многие регионы Узбекистана, в том числе столица страны – Ташкент.

Как объяснили в Минэнерго страны, местные ТЭС подключены к Единой электрической сети Средней Азии, а потому авария привела к автоматическому их отключению.

– Сегодня в 10.57 в Алматы, Шимкенте, Таразе, Туркестане и близлежащих районах Казахстана в результате крупной аварии в единой электросети Средней Азии произошло отключение электроэнергии… В связи с тем, что Ташкентская ТЭС и Сырдарьинская ТЭС подключены к Единой электрической сети Средней Азии, авария привела к автоматическому отключению обеих станций, — отметили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

Электричество было отключено в Ферганской, Ташкентской, Самаркандской, Бухарской и других областях.

В связи с отключением электроэнергии в Ташкенте и других городах Узбекистана временно прекращали работу аэропорты. В ташкентском аэропорту застряли около 90 пассажиров рейса Ташкент – Нур-Султан.

В Ташкенте было приостановлено движение поездов по всем линиям метрополитена. Пассажиров, оставшихся внутри вагонов поездов в туннелях и на станциях метро, были эвакуировали.

На улицах Ташкента из-за отключения светофоров движение регулируют инспекторы патрульной службы.

Жители города вынуждены искать работающие банкоматы, стоять в очередях на заправках и совершать покупки в темных магазинах.

Кыргызстан

Проблемы с электроснабжением возникли и в Кыргызстане. Перебои с подачей электроэнергии наблюдались в столице Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и других городах.

Без света остались жители некоторых районов Чуйской и Иссык-Кульской областей Кыргызстана.

Из-за блэкаута аэропорт Бишкека перешел на автономное энергообеспечение.

Из-за отключения электричества жители Бишкека остались без холодной воды, горячего водоснабжения и отопления. А регулирование дорожного движения в городе ведется в ручном режиме.

Есть информация, что туристы в Кыргызстане и Узбекистане застряли на канатной дороге из-за отсутствия электроэнергии. Речь идет о горнолыжном комплексе Чункурчак в Кыргызстане и узбекском горнолыжном курорте Амирсой.

Причины аварии

Следует отметить, что Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан объединены в энергокольцо Центральной Азии. Этот проект единой энергосистемы был подготовлен еще в советское время, а после распада СССР интеграция продолжилась.

Управление системой осуществлял Координационно-диспетчерский центр в Ташкенте. Единая энергосистема позволяла регулировать сезонный спрос на электроэнергию и воду. К примеру, летом Таджикистан и Кыргызстан поставляли странам-соседям избыточную электроэнергию. В то же время, зимой эти страны накапливали воду в водохранилищах, а энергию получали из соседних государств.

В 2003 году единую систему покинул Туркменистан, а в 2009 году – Таджикистан.

В условиях нынешнего блэкаута Узбекистан и Казахстан фактически обвинили друг друга в отключении электричества.

Так, в Министерстве энергетики Узбекистана сообщили, что перебои с электричеством связаны с большой аварией в электросетях Казахстана. В ведомстве объяснили, что это привело к резкому изменению напряжения на идущих из Казахстана электролиниях, в результате чего на теплоэлектростанциях Узбекистана сработали средства аварийной защиты, и они отключились.

В Казахстане же заявили, что аварийное отключение электроэнергии произошло по вине энергетиков Узбекистана и Кыргызстана.

– 25 января… ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел скачок мощности на транзит электроэнергии 500 кВ Север – Восток – Юг Казахстана, — говорится в сообщении казахского оператора KEGOC.

Там заверили, что принимают меры по ликвидации аварии.

Источник: Новая газета, РБК, Tengrinews.kz, NUR.KZ, KEGOC, 24.kg, Минэнерго Узбекистана, ORDA, Nuz.uz, Газета.uz