Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Байден рассматривает возможность персональных санкций в отношении Путина

Татьяна Забожко редактор ленты
Байден рассматривает возможность персональных санкций в отношении Путина

Президент США Джо Байден готов рассмотреть персональные санкции против главы Российской Федерации Владимира Путина в случае вторжения в Украину.

Об этом президент Соединенных Штатов сообщил, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга.

– Да, я бы рассмотрел санкции, – коротко ответил президент США.

Кроме того, Джо Байден уточнил, что четко дал понять Владимиру Путину о серьезности последствий, в частности, экономических, которые наступят в случае вторжения в Украину.

Вместе с тем, он предположил, что даже команда президента РФ точно не знает, к каким действиям собирается прибегнуть Путин.

Также Джо Байден уточнил, что считает себя обязанным усилить присутствие Соединенных Штатов на восточном фронте – в Польше, Румынии и т. д.

Напомним, что 24 января Североатлантический альянс заявил о решении увеличить военное присутствие в Восточной Европе.

Союзники переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители к местам развертывания НАТО в Восточной Европе.

Такое решение объяснили продолжением наращивания военного присутствия РФ вокруг Украины.

Читайте
Контроль экспорта и отключение от SWIFT: какие санкции рассматриваются при вторжении РФ

Источник: White House

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка