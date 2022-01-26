Президент США Джо Байден готов рассмотреть персональные санкции против главы Российской Федерации Владимира Путина в случае вторжения в Украину.

Об этом президент Соединенных Штатов сообщил, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга.

– Да, я бы рассмотрел санкции, – коротко ответил президент США.

Кроме того, Джо Байден уточнил, что четко дал понять Владимиру Путину о серьезности последствий, в частности, экономических, которые наступят в случае вторжения в Украину.

Вместе с тем, он предположил, что даже команда президента РФ точно не знает, к каким действиям собирается прибегнуть Путин.

Также Джо Байден уточнил, что считает себя обязанным усилить присутствие Соединенных Штатов на восточном фронте – в Польше, Румынии и т. д.

Напомним, что 24 января Североатлантический альянс заявил о решении увеличить военное присутствие в Восточной Европе.

Союзники переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители к местам развертывания НАТО в Восточной Европе.

Такое решение объяснили продолжением наращивания военного присутствия РФ вокруг Украины.