У побережья Флориды экипажи береговой охраны США ночью искали 39 человек, чья лодка затонула после путешествия с Багамских островов.

Во вторник утром рыбаки заметили мужчину, цепляющегося за корпус лодки в 72 км от города Форт-Пирс.

#UPDATE @USCG crews are still searching. The good Sam notified #USCG Sector #Miami watchstanders, Tuesday, at approx. 8 a.m. after rescuing a man on a capsized vessel. Multiple cutters & aircraft are searching from #Bimini, #Bahamas to #FortPierce Inlet.

More updates follow. pic.twitter.com/kCVQ4LCaTe

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 25, 2022