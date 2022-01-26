Войска Великобритании будут направлены для помощи в защите стран Восточной Европы, если Россия вторгнется в Украину.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

– Мы постараемся содействовать любому новому развертыванию сил НАТО, чтобы защитить наших союзников в Европе, – заверил он.

Премьер-министр Великобритании уточнил, что “угроза грубой силы, которую применяют могущественные нации, чтобы запугать умных людей и заставить их уступить абсолютно неприемлемым требованиям, не является новой”.

– Мы не можем позволить Путину поверить, что он сможет завладеть хотя бы самым маленьким кусочком Украины, – сказал Борис Джонсон.

Вместе с тем, премьер-министр Великобритании уточнил, что направление британских солдат в саму Украину не является “вероятной перспективой”, потому что последняя не является членом НАТО.

По его убеждению, помощь в обучении и оборонительное вооружение от Великобритании были лучшими вариантами.

По словам Бориса Джонсона, Великобритания и другие страны НАТО считают дипломатические переговоры с Россией, чтобы “убедить ее избежать ловушки начала ужасной войны”, приоритетными.

24 января НАТО заявило о решении увеличить военное присутствие в Восточной Европе.

Союзники переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители к месту развертывания сил Североатлантического альянса в Восточной Европе.

25 января во Львовской области начались военные учения по применению новых противотанковых комплексов NLAW, которые Украине передала Великобритания.