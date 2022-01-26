Войска Великобритании будут направлены для помощи в защите стран Восточной Европы, если Россия вторгнется в Украину.
Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
– Мы постараемся содействовать любому новому развертыванию сил НАТО, чтобы защитить наших союзников в Европе, – заверил он.
Премьер-министр Великобритании уточнил, что “угроза грубой силы, которую применяют могущественные нации, чтобы запугать умных людей и заставить их уступить абсолютно неприемлемым требованиям, не является новой”.
– Мы не можем позволить Путину поверить, что он сможет завладеть хотя бы самым маленьким кусочком Украины, – сказал Борис Джонсон.
Вместе с тем, премьер-министр Великобритании уточнил, что направление британских солдат в саму Украину не является “вероятной перспективой”, потому что последняя не является членом НАТО.
По его убеждению, помощь в обучении и оборонительное вооружение от Великобритании были лучшими вариантами.
По словам Бориса Джонсона, Великобритания и другие страны НАТО считают дипломатические переговоры с Россией, чтобы “убедить ее избежать ловушки начала ужасной войны”, приоритетными.
24 января НАТО заявило о решении увеличить военное присутствие в Восточной Европе.
Союзники переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители к месту развертывания сил Североатлантического альянса в Восточной Европе.
25 января во Львовской области начались военные учения по применению новых противотанковых комплексов NLAW, которые Украине передала Великобритания.