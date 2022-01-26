Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в пятницу, 28 января, состоится его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Макрон сообщил по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Макрон заявил, что Европа и ее союзники едины в украинском вопросе, включая необходимость деэскалации военного конфликта, но также “готовят общий ответ на случай российской агрессии”.

— Если произойдет нападение, будет возмездие, и цена [для России] будет очень высокой, — сказал президент Франции Макрон.

Макрон также отметил, что недавние американо-российские переговоры относительно ситуации вокруг Украины были хорошим делом, но они еще не дали каких-либо явных результатов.

Президент Эммануэль Макрон сказал, что Германия и Франция едины в вопросе деэскалации.

— Мы ожидаем от России четких шагов, которые будут способствовать деэскалации ситуации. Мы все согласны с тем, что военная агрессия вызовет тяжелые последствия, — в свою очередь заявил Олаф Шольц.

Комментарии Шольца прозвучали на фоне того, что Германия посылает неоднозначные сигналы, ведь Берлин отказывается продавать оружие Киеву. Кроме того, главнокомандующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах на прошлой неделе заявил, что Путин заслуживает уважения и что попытки вернуть оккупированный Крым безнадежны. Правда после этих слов Шенбах подал в отставку.

Но эти неосторожные комментарии заставили некоторых украинцев усомниться в том, можно ли доверять Германии и ждать ли от нее защиты.

Посол Украины в Берлине осудил “немецкое высокомерие”, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что действия Германии побуждают Путина к нападению.

Что касается телефонного звонка Путину, то, по мнению Макрона, это даст российскому президенту возможность разъяснить планы Москвы в отношении Украины.

Ранее Эммануэль Макрон обвинил Россию в том, что она ведет себя как сила дисбаланса не только в Украине, но и в Беларуси, на Кавказе и в Молдове.