Правительство Германии добивается исключения энергетического сектора из списка санкций против России, которые могут быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение журналистов.

Так, Берлин настаивает на необходимости исключить энергетический сектор, если российским банкам будет заблокирована возможность проводить клиринговые транзакции в долларах США. Как известно, клиринг – это безналичные расчеты за поставленные товары, ценные бумаги и услуги.

Как отмечается в одном из попавших к журналистам документов, Германия обеспокоена, что без исключения энергетического сектора поставки энергии в Европу могут оказаться под угрозой.

По словам собеседников Bloomberg, подобных взглядов придерживаются и другие крупные западноевропейские страны.

– Один из чиновников сообщил, что разговоры, которые велись после распространения документов, свидетельствуют о том, что исключение скорее всего станет частью окончательного пакета согласованных с США санкций, которые будут применены в случае вторжения Москвы в Украину, — говорится в статье агентства.

В то же время, по словам собеседника Bloomberg, такое исключение из санкций не помешает ввести ограничительные меры против российского газопровода Северный поток-2.

В МИД Германии не предоставили агентству комментарий по этой теме на момент публикации материала.

Документы были обнародованы на фоне критики в адрес немецкого правительства со стороны других государств за блокирование продаж или поставок Украине оборонного оружия.

Какие санкции обсуждаются

Как сообщил журналистам представитель Евросоюза, варианты обсуждаемых сейчас санкций включают ограничение возможности РФ конвертировать валюту, торговать с Западом, а также получать доступ к ключевым технологиям.

– Проблема состоит в том, что пока союзники работают над комплексным набором мер, каждая страна пытается оградить свою экономику от потенциально значительных побочных эффектов, – отмечается в публикации.

По информации агентства, помимо Германии, еще несколько крупных европейских стран предлагали свои исключения в рамках обсуждения санкций. Кроме того, они настаивали на введении переходных периодов до полноценного вступления ограничительных мер в силу. В ходе обсуждения речь шла и о защите действующих контрактов.

В то же время правительство Германии, помимо энергетического сектора, выразило предостережение, что полная заморозка активов РФ и запрет операций с крупными российскими банками окажут серьезное влияние на немецкие финансовые учреждения и европейскую экономику.

В одном из попавших к журналистам документов приводится пример Ирана. Там санкции США привели к тому, что большинство европейских финансовых учреждений практически прекратили коммерческую деятельность, связанную с Ираном.

– Те же соображения могут быть применены и к исключению крупных российских банков из международной платежной системы SWIFT, — говорится в документе.

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Bloomberg также приводит перечень санкций, которые готов поддержать Берлин в случае вторжения РФ в Украину:

• полное замораживание активов и запрет на операции для выбранной группы российских банков;

• дополнительные ограничения, связанные с суверенным долгом, а также ограничения на рынке капитала для госпредприятий;

• запрет на торговлю для некоторых госпредприятий РФ, что фактически заставит их уйти с фондовых рынков;

• ограничения на импорт некоторых российских металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров;

• усиление ограничений на товары, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях;

• санкции, направленные против олигархов (запрет на поездки и замораживание активов);

• ограничение на инвестиции в РФ.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что в случае нового военного вторжения в Украину российские банки не смогут проводить операции с американским долларом.

В то же время заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказывала о 18 различных сценариях санкций против РФ, которые подготовили в Вашингтоне.