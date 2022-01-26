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Германия добивается исключения энергетического сектора из списка санкций против РФ – Bloomberg

Юлия Соколова редактор ленты
Прапор Німеччини

Правительство Германии добивается исключения энергетического сектора из списка санкций против России, которые могут быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение журналистов.

Так, Берлин настаивает на необходимости исключить энергетический сектор, если российским банкам будет заблокирована возможность проводить клиринговые транзакции в долларах США. Как известно, клиринг – это безналичные расчеты за поставленные товары, ценные бумаги и услуги.

Как отмечается в одном из попавших к журналистам документов, Германия обеспокоена, что без исключения энергетического сектора поставки энергии в Европу могут оказаться под угрозой.

По словам собеседников Bloomberg, подобных взглядов придерживаются и другие крупные западноевропейские страны.

– Один из чиновников сообщил, что разговоры, которые велись после распространения документов, свидетельствуют о том, что исключение скорее всего станет частью окончательного пакета согласованных с США санкций, которые будут применены в случае вторжения Москвы в Украину, — говорится в статье агентства.

В то же время, по словам собеседника Bloomberg, такое исключение из санкций не помешает ввести ограничительные меры против российского газопровода Северный поток-2.

В МИД Германии не предоставили агентству комментарий по этой теме на момент публикации материала.

Документы были обнародованы на фоне критики в адрес немецкого правительства со стороны других государств за блокирование продаж или поставок Украине оборонного оружия.

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Какие санкции обсуждаются

Как сообщил журналистам представитель Евросоюза, варианты обсуждаемых сейчас санкций включают ограничение возможности РФ конвертировать валюту, торговать с Западом, а также получать доступ к ключевым технологиям.

– Проблема состоит в том, что пока союзники работают над комплексным набором мер, каждая страна пытается оградить свою экономику от потенциально значительных побочных эффектов, – отмечается в публикации.

По информации агентства, помимо Германии, еще несколько крупных европейских стран предлагали свои исключения в рамках обсуждения санкций. Кроме того, они настаивали на введении переходных периодов до полноценного вступления ограничительных мер в силу. В ходе обсуждения речь шла и о защите действующих контрактов.

В то же время правительство Германии, помимо энергетического сектора, выразило предостережение, что полная заморозка активов РФ и запрет операций с крупными российскими банками окажут серьезное влияние на немецкие финансовые учреждения и европейскую экономику.

В одном из попавших к журналистам документов приводится пример Ирана. Там санкции США привели к тому, что большинство европейских финансовых учреждений практически прекратили коммерческую деятельность, связанную с Ираном.

– Те же соображения могут быть применены и к исключению крупных российских банков из международной платежной системы SWIFT, — говорится в документе.

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Bloomberg также приводит перечень санкций, которые готов поддержать Берлин в случае вторжения РФ в Украину:

• полное замораживание активов и запрет на операции для выбранной группы российских банков;

• дополнительные ограничения, связанные с суверенным долгом, а также ограничения на рынке капитала для госпредприятий;

• запрет на торговлю для некоторых госпредприятий РФ, что фактически заставит их уйти с фондовых рынков;

• ограничения на импорт некоторых российских металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров;

• усиление ограничений на товары, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях;

• санкции, направленные против олигархов (запрет на поездки и замораживание активов);

• ограничение на инвестиции в РФ.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что в случае нового военного вторжения в Украину российские банки не смогут проводить операции с американским долларом.

В то же время заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказывала о 18 различных сценариях санкций против РФ, которые подготовили в Вашингтоне.

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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