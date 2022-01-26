Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принес извинения Украине за слова президента Хорватии Зорана Милановича о том, что ей не место в НАТО.

— Или у него повысился сахар, или ему в Краше (хорватская кондитерская компания. — Ред.) дали какую-то конфету. Я подумал, что это сказал какой-нибудь российский чиновник. Я прошу прощения у Украины, которую мы уважаем, – сказал Пленкович.

PVRH @AndrejPlenkovic: S obzirom na to da u naših vojnika nema, a kontigent stacioniran u se vratio ne znam na povlačenje kojih vojnika predsjednik misli. Njegova izjava o korumpiranosti Ukrajine nije naš stav i ja se uime Vlade ispričavam Ukrajincima na takvim nebulozama. pic.twitter.com/QpwcWLu54n — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) January 25, 2022

Премьер-министр добавил, что хорватских солдат в Украине нет, а находившийся в Польше контингент армии вернулся домой на днях. Поэтому Пленкович отметил, что не понимает, о выводе каких “солдат” шла речь в заявлении президента Хорватии.

По его словам, хорватская политика – это предотвращение конфликта.

— Политика Хорватии заключается в деэскалации напряженности, предотвращении конфликтов и поддержании целостности Украины. Это наша основополагающая позиция. Мы об этом говорим годами, учитывая опыт Хорватии в процессе мирной реинтеграции, – сказал Пленкович.

Пленкович также сказал, что подобные заявления Милановича “уже два года загрязняют общественное пространство”. По его словам, “многие это копируют и считают это нормальным”.

Недавно президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что будет сопротивляться попыткам правительства своей страны вмешаться в российско-украинский конфликт. Он сделал несколько противоречивых заявлений в сторону Украины, среди которых такие, что Украине не место в НАТО, а Революция достоинства была “госпереворотом”.

Из-за неоднозначных высказываний Милановича МИД Украины вызвали к себе посла Хорватии Аницу Джамич.

Источник: Dnevnik