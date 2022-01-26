США подчеркнули важность принципа “открытых дверей” НАТО в ответе РФ — Блинкен

Соединенные Штаты в своем ответе России на предложения по безопасности заявили Москве, что считают правильным принцип “открытых дверей” НАТО, и останутся ему верны.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сказал, что США передали России то же самое, о чем ранее высказывались публично.

— Мы будем поддерживать принцип “открытых дверей” НАТО, и я неоднократно на протяжении последних недель повторял, что мы привержены этому, — сказал госсекретарь США.

По его словам, письменный ответ России очень четко говорит об основных принципах, которые поддерживает Вашингтон.

— С нашей точки зрения, двери НАТО открыты, и они остаются открытыми, мы привержены этому принципу, — добавил он.

Ранее стало известно, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ на российские предложения по “гарантиям безопасности”. Также стало известно, что Североатлантический альянс тоже передал России подобный ответ.

В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга 26 января заявил, что Альянс призывает Россию вывести свои войска из трех стран – Украины, Молдовы и Грузии.

Источник: U.S. Department of State