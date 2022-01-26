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Сюрпризов не будет: в Госдепе рассказали о готовности ответа на ультиматумы Кремля

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Нед Прайс_прес-секретар Держдепартаменту США

Соединенные Штаты Америки уже подготовили письменный ответ на ультиматумы Российской Федерации, однако Кремлю его пока не отправляли.

Об этом на брифинге рассказал спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

По его словам, руководство Украины уже проинформировано о содержании документа.

— Мы не только проинформировали официальный Киев, но и отправили украинским властям превью того, что содержится в этом документе. Также мы запросили их отзывы и включили эти отзывы в наш ответ, — подчеркнул Прайс.

Кроме того, при подготовке ответа на ультиматумы Москвы “по безопасности” Вашингтон также вел активные консультации с союзниками и партнерами.

Представитель Госдепа отметил, что сюрпризов не будет ни для стран-членов Североатлантического альянса, ни для Европейского Союза, ни для Украины.

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Как только США отправят соответствующий документ в Россию – он сразу же станет достоянием общественности, резюмировал Прайс.

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