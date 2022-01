На Мадагаскаре из-за тропического шторма погибли по меньшей мере 34 человека, еще трое в Мозамбике, а в большинстве регионов Малави отключили электроэнергию.

Власти Мадагаскара заявили, что 65 000 человек остались без крова.

Часть столицы Антананариву эвакуируют после того, как наводнения разрушили сотни зданий.

Tropical storm Ana has caused widespread flooding in Madagascar, including in the capital city, raising the death toll from recent heavy rains to 34 people and displacing tens of thousands, officials say. https://t.co/kWYDRRuUQw pic.twitter.com/J13qRT4td7

— ABC News (@ABC) January 24, 2022