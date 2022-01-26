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Жертвами тропического шторма на Мадагаскаре стали 34 человека

Марта Бондаренко редактор ленты
Жертвами тропического шторма на Мадагаскаре стали 34 человека

На Мадагаскаре из-за тропического шторма погибли по меньшей мере 34 человека, еще трое в Мозамбике, а в большинстве регионов Малави отключили электроэнергию.

Власти Мадагаскара заявили, что 65 000 человек остались без крова.

Часть столицы Антананариву эвакуируют после того, как наводнения разрушили сотни зданий.

Ураган разрушил дома, школы и больницы в центральном и северном Мозамбике. По данным ООН, в стране могут пострадать до 500 000 человек.

Ранее сообщалось, что министр полиции правительства Мадагаскара Серж Гелле заявил, что 12 часов проплавал после того, как его вертолет потерпел крушение в море во время спасательной миссии.

Источник: BBC

Фото: Pexels

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