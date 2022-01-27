Правительство Канады решило выделить $340 млн для безотлагательной поддержки Украины, а также для продления и расширения военной учебной миссии UNIFIER.

Согласно сообщению на сайте канадского правительства, миссию UNIFIER, в рамках которой происходит подготовка украинских военнослужащих, решили продлить еще на три года – до конца марта 2025 года.

– Канада твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Канада обеспокоена и осуждает угрозы России и наращивание войск в Украине и вокруг нее… Сегодняшнее объявление демонстрирует непреклонную преданность Канады Украине и ее народу, — отмечается в сообщении.

Согласно решению канадского правительства, военнослужащие Вооруженных сил Канады (CAF) продолжат проводить расширенную военную подготовку украинских военнослужащих до конца марта 2025 года. Уже в ближайшие дни в Украину дополнительно прибудут 60 военнослужащих (они присоединятся к контингенту из 200 канадских военных, которые уже находятся в нашем государстве).

В общей сложности численность миссии UNIFIER может быть увеличена до 400 канадских военных. Помимо тренировок, они будут также сотрудничать с Украиной в сфере кибербезопасности и разведки.

Следует отметить, что с 2015 года канадские военнослужащие провели более 600 курсов для около 33 тыс. военнослужащих ВСУ и представителей украинского сектора безопасности. Обучение включает ряд передовых военных навыков, тактическую подготовку, навыки по обезвреживанию взрывоопасных предметов, разведке и т.д.

Дополнительно Канада выделит Украине $50 млн “на развитие и гуманитарную помощь”. Кроме того, эти средства будут направлены на поддержку реформы в оборонном секторе Украины.

– Канада также предоставит Украине нелетальное военное оборудование, – уточнили в правительстве.

Как сообщает канадская телерадиовещательная корпорация CBC, премьер Канады Джастин Трюдо объявил, что нелетальное оборудование поможет Украине противостоять угрозе российского вторжения.

Речь идет о поставке средств защиты для украинских военных (бронежилетов), металлодетекторов, приборов ночного видения, лазерных дальномеров, тактических аптечек и техники для наблюдения.

В то же время, Канада пока не собирается поставлять Украине летальное оружие. По словам Трюдо, его страна стремится к дипломатическому разрешению вооруженного конфликта в Украине, и тренировочная миссия – “лучший способ помочь”.

В правительстве Канады продолжают призывать Россию к деэскалации, но в то же время отмечают, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо. Среди прочего обсуждалось продолжение деятельности канадской тренировочной миссии UNIFIER на территории нашего государства.

Кроме того, сообщалось, что Канада выделит $120 млн помощи Украине.

Источник: Правительство Канады, Министерство обороны Украины, CBC