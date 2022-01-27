Если Россия совершит военное вторжение в Украину, ее газопровод Северный поток-2 не заработает.

Об этом заявил в одном из интервью спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

– Если Россия так или иначе вторгнется в Украину, Северный поток-2 не будет продвигаться вперед, и мы хотим четко заявить об этом, – подчеркнул Прайс.

Он также обратил внимание на тот факт, что сейчас газ не идет по Северному потоку-2. По словам спикера Госдепартамента США, это рычаг влияния Запада на Россию, а не Кремля на мировое сообщество.

– Сейчас газ по Северному потоку-2 не идет, и это важно, потому что означает, что газопровод пока не работает. Это рычаг влияния для нас. Это рычаг влияния для Германии. Это рычаг влияния трансатлантического сообщества, поскольку газ не поступает. Следует четко отметить, что это не рычаг влияния для Владимира Путина, — рассказал Нед Прайс.

Он уточнил, что в ситуации, когда вокруг Украины сконцентрированы десятки тысяч российских войск, есть два пути: дипломатии и диалога, а также обороны и сдерживания. Соединенные Штаты сейчас продвигаются по двум этим путям.

Как известно, газопровод Северный поток-2 общей протяженностью более 1200 км пролегает из России в Германию через страны Балтии. Он сможет транспортировать до 55 млрд кубометров газа в год.

В ноябре прошлого года немецкий регулятор (Федеральное сетевое агентство Германии) приостановил сертификацию компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода. Причиной было то, что Nord Stream 2 AG имеет швейцарскую регистрацию, а в Берлине настаивают, что оператором должно быть немецкое юридическое лицо.

Теперь же появилась информация, что российский Газпром уже создал дочернюю компанию в Германии для сертификации Северного потока-2. В то же время, немецкий регулятор пока не делал заявлений по поводу дальнейшей судьбы газопровода.

Следует отметить, что в процедуре сертификации смогут принять участие две украинские компании (НАК Нафтогаз Украины и Оператор ГТС Украины).

Источник: National Public Radio