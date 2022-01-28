Танки и раненые: на таджикско-киргизской границе произошла стрельба между военными

Вечером 27 января на границе Кыргызстана и Таджикистана с участием военных двух стран произошла стрельба.
Как сообщают местные издания, со стороны Таджикистана был открыт прицельный огонь из минометов по линиям электропередач и пограничным заставам Кыргызстана.
В кыргызстанском министерстве энергетики сообщили, что была повреждена ЛЭП, в некоторых селах пропало электричество.
По словам заместителя представителя президента Кыргызстана в Баткенской области Маруфхана Тулаева, все началось с того, что люди из Таджикистана перекрыли дорогу, пересекающую границу в местности Торт-Кочо и без какого-либо сообщения и предупреждения приступили к строительным работам.
После переговоров между властями дорогу открыли, но через несколько минут началась стрельба со стороны Таджикистана.
Кыргызские Telegram каналы сообщают о стягивании военной техники Таджикистана.
В свою очередь спикер мэрии таджикской Исфары Зубайдулло Шомадов сообщил, что конфликт начался после того, как таджикские машины забросали камнями, когда они ехали через границу.
Реакция ОДКБ
В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили о раненых в результате перестрелки на таджикско-кыргызстанской границе.
Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено, — сказал генсек.
Он добавил, что ОДКБ готов предоставить Таджикистану и Кыргызстану помощь для мирного урегулирования конфликта.
Министерство здравоохранения Баткенской области, что в Кыргызстане, сообщило о четырех раненых военных.
По неподтвержденной информации, в результате перестрелки есть как минимум один погибший.
Таджикистан запросил прекращение огня. Несмотря на это, таджикские военнослужащие продолжают обстреливать границу.
По состоянию на вечер 27 января перестрелка между военнослужащими продолжается в местностях Кочо-Бою и Дахма.
Конфликтная граница Кыргызстана и Таджикистана
В прошлый раз масштабный конфликт на таджикско-кыргызстанской границе произошел в конце апреля 2021 года. Тогда начало вооруженного столкновения произошло из-за споров на участке с водораспределительным объектом.
В результате весеннего вооруженного столкновения с киргизской стороны пострадали 154 человека, а погибли 36, включая двух детей. Со стороны властей Таджикистана звучали официальные данные о 19 погибших и 87 раненых.
Уже 2 мая стороны договорились об отводе войск. Таджикистан и Кыргызстан обвиняют друг друга в разжигании конфликта.
Источники: Turmush, 24.kg, Радио Азаттык, Радио Озоди, ОДКБ, Kaktus Media
Фото: Turmush