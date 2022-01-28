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Танки и раненые: на таджикско-киргизской границе произошла стрельба между военными

Илья Нежигай редактор ленты
Танки и раненые: на таджикско-киргизской границе произошла стрельба между военными

Вечером 27 января на границе Кыргызстана и Таджикистана с участием военных двух стран произошла стрельба.

Как сообщают местные издания, со стороны Таджикистана был открыт прицельный огонь из минометов по линиям электропередач и пограничным заставам Кыргызстана.

В кыргызстанском министерстве энергетики сообщили, что была повреждена ЛЭП, в некоторых селах пропало электричество.

По словам заместителя представителя президента Кыргызстана в Баткенской области Маруфхана Тулаева, все началось с того, что люди из Таджикистана перекрыли дорогу, пересекающую границу в местности Торт-Кочо и без какого-либо сообщения и предупреждения приступили к строительным работам.

После переговоров между властями дорогу открыли, но через несколько минут началась стрельба со стороны Таджикистана.

Кыргызские Telegram каналы сообщают о стягивании военной техники Таджикистана.

В свою очередь спикер мэрии таджикской Исфары Зубайдулло Шомадов сообщил, что конфликт начался после того, как таджикские машины забросали камнями, когда они ехали через границу.

Реакция ОДКБ

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили о раненых в результате перестрелки на таджикско-кыргызстанской границе.

Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено, — сказал генсек.

Он добавил, что ОДКБ готов предоставить Таджикистану и Кыргызстану помощь для мирного урегулирования конфликта.

Министерство здравоохранения Баткенской области, что в Кыргызстане, сообщило о четырех раненых военных.

По неподтвержденной информации, в результате перестрелки есть как минимум один погибший.

Таджикистан запросил прекращение огня. Несмотря на это, таджикские военнослужащие продолжают обстреливать границу.

По состоянию на вечер 27 января перестрелка между военнослужащими продолжается в местностях Кочо-Бою и Дахма.

Конфликтная граница Кыргызстана и Таджикистана

В прошлый раз масштабный конфликт на таджикско-кыргызстанской границе произошел в конце апреля 2021 года. Тогда начало вооруженного столкновения произошло из-за споров на участке с водораспределительным объектом.

В результате весеннего вооруженного столкновения с киргизской стороны пострадали 154 человека, а погибли 36, включая двух детей. Со стороны властей Таджикистана звучали официальные данные о 19 погибших и 87 раненых.

Уже 2 мая стороны договорились об отводе войск. Таджикистан и Кыргызстан обвиняют друг друга в разжигании конфликта.

ИсточникиTurmush, 24.kgРадио АзаттыкРадио ОзодиОДКБKaktus Media

Фото: Turmush

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