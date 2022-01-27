Украинские миротворцы с вертолета уничтожили военную базу боевиков в Демократической Республике Конго.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель 18 отдельного вертолетного отряда в ДР Конго Александр Савченко.

Он рассказал, что в результате многочисленных нападений повстанцев на населенные пункты в провинции Северное Киву погибает мирное население. Это происходит из-за нападений боевиков из террористической группировки Альянс демократических сил (ADF — Allied Democratic Forces), которые все чаще грабят и сжигают местные поселения.

Украинские миротворцы уничтожили военную базу боевиков в ДР Конго / 4 фотографии

В связи с этим президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди обратился к правительству соседней Уганды с просьбой совместно противодействовать преступлениям боевиков. Сама операция по борьбе с террористами длится с декабря, но отсутствие инфраструктуры и горная местность препятствуют эффективному противодействию террористической группировке.

– Для обеспечения защиты гражданских жителей руководство Миссии ООН поручило украинским военным нанести огневое поражение по ранее разведанным военным целям противника с помощью вертолетов Ми-8 в районе города Буния, – написал Александр Савченко.

В ходе выполнения боевой задачи украинские пилоты произвели выстрелы неуправляемыми авиационными ракетами и использовали тепловые ловушки, чтобы избежать вероятной атаки боевиков.

По итогам операции все плановые цели были успешно уничтожены.

— Такие боевые задачи привычны для пилотов 18-ти отдельного вертолетного отряда, ведь согласно мандату Миссии ООН проведение мер сдерживания и, при необходимости, огневой поддержки сил ООН входит в основные задачи украинского национального контингента в Демократической Республике Конго, — резюмировал пресс-секретарь вертолетного.

Украинские миротворцы в ДР Конго

В составе Миссии ООН со стабилизации в Демократической Республике Конго, кроме военного контингента, также проходят службу 15 военнослужащих украинского национального персонала — 11 военных наблюдателей и четыре офицера штаба.

В мае 2019 года состоялась десятая ротация подразделений украинских миротворцев в ДРК в составе 18-го отдельного вертолетного отряда ВСУ, когда первая ротация закончила свою миссию 1 декабря 2012 года. Сам штаб Миссии ООН в Конго расположен в Киншасе.

Источник: Aleksandr Savchenko

Фото: Aleksandr Savchenko