Президенты США и Украины во время переговоров 27 января обсудили совместные дипломатические усилия.

Так телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским прокомментировал президент Соединенных Штатов Джо Байден в Twitter.

I spoke with Ukrainian President Zelenskyy to discuss our coordinated diplomatic efforts and reaffirm our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We will respond decisively — along with our Allies and partners — if Russia further invades Ukraine. pic.twitter.com/hRaUIxyxCd

— President Biden (@POTUS) January 28, 2022