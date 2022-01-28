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Факты / Мир / Мировые новости

Дадим решительный ответ в случае вторжения РФ – Байден о переговорах с Зеленским

Татьяна Забожко редактор ленты
Джо Байден під час переговорів із Володимиром Зеленським 27 січня 2022

Президенты США и Украины во время переговоров 27 января обсудили совместные дипломатические усилия.

Так телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским прокомментировал президент Соединенных Штатов Джо Байден в Twitter.

– Я разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить скоординированные дипломатические усилия и подтвердить нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мы дадим решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия и дальше вторгнется в Украину, – отметил Джо Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы американских журналистов, уточнила, что разговор президентов США и Украины 27 января был частью регулярного взаимодействия с Украиной, ее правительством и народом.

– Это в третий раз за последние несколько недель, начиная с декабря, когда Джо Байден проводит переговоры с Владимиром Зеленским, – отметила Джен Псаки.

Кроме того, добавила, что ключевым во время разговора является преданность принципу “ничего об Украине без Украины”.

Президент Украины несколькими часами ранее также прокомментировал в Twitter переговоры с Джо Байденом.

По его словам, среди главных тем были деэскалация ситуации на границах Украины, военная помощь США и возможности финансовой поддержки Украины.

Источник: President Biden, White house

Фото: President Biden

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