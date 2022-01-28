Президенты США и Украины во время переговоров 27 января обсудили совместные дипломатические усилия.

Так телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским прокомментировал президент Соединенных Штатов Джо Байден в Twitter.

– Я разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить скоординированные дипломатические усилия и подтвердить нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы дадим решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия и дальше вторгнется в Украину, – отметил Джо Байден.

I spoke with Ukrainian President Zelenskyy to discuss our coordinated diplomatic efforts and reaffirm our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We will respond decisively — along with our Allies and partners — if Russia further invades Ukraine. pic.twitter.com/hRaUIxyxCd — President Biden (@POTUS) January 28, 2022

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы американских журналистов, уточнила, что разговор президентов США и Украины 27 января был частью регулярного взаимодействия с Украиной, ее правительством и народом.

– Это в третий раз за последние несколько недель, начиная с декабря, когда Джо Байден проводит переговоры с Владимиром Зеленским, – отметила Джен Псаки.

Кроме того, добавила, что ключевым во время разговора является преданность принципу “ничего об Украине без Украины”.

Президент Украины несколькими часами ранее также прокомментировал в Twitter переговоры с Джо Байденом.

По его словам, среди главных тем были деэскалация ситуации на границах Украины, военная помощь США и возможности финансовой поддержки Украины.

Источник: President Biden, White house

Фото: President Biden