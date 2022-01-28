Извержение японского вулкана Сакурадзима подняло в воздух огромный столб дыма и пепла

Японский вулкан Сакурадзима выбросил большой столб дыма и пепла над островом Кюсю.

Об этом свидетельствуют изображения и видео, распространенные в социальных сетях.

Вулкан расположен на юге основного японского острова Кюсю, возле побережья города Кагосима, в котором насчитывается около 600 тыс. населения.

Сакурадзима считается одним из самых активных вулканов в мире. Кроме того, из-за своего взрывного потенциала он считается одним из самых опасных вулканов, поэтому за ним ведется тщательное наблюдение.

По данным портала, отслеживающего активность вулканов, наибольшие извержения Сакурадзимы произошли в 1471-1476 годах и в 1914 году.

Япония находится в месте схождения четырех тектонических плит, что является причиной частых извержений вулканов и 20% мощнейших землетрясений в мире.

Напомним, в течение 14 и 15 января извержение подводного вулкана на острове Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай повлекло за собой цунами в отдаленных странах Тихоокеанского региона.

Это нанесло значительный ущерб королевству Тонга.

Фото: Alerta Clima Mundial

Источник: Volcano Discovery, The National