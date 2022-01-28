Извержение японского вулкана Сакурадзима подняло в воздух огромный столб дыма и пепла

Японский вулкан Сакурадзима выбросил большой столб дыма и пепла над островом Кюсю.
Об этом свидетельствуют изображения и видео, распространенные в социальных сетях.
Вулкан расположен на юге основного японского острова Кюсю, возле побережья города Кагосима, в котором насчитывается около 600 тыс. населения.
Сакурадзима считается одним из самых активных вулканов в мире. Кроме того, из-за своего взрывного потенциала он считается одним из самых опасных вулканов, поэтому за ним ведется тщательное наблюдение.
По данным портала, отслеживающего активность вулканов, наибольшие извержения Сакурадзимы произошли в 1471-1476 годах и в 1914 году.
Япония находится в месте схождения четырех тектонических плит, что является причиной частых извержений вулканов и 20% мощнейших землетрясений в мире.
En actividad el Volcán Sakurajima de Isla de Kyūshū, #Japón. (28.01.2022). #Volcano #Eruption #Gunung #zabedrosky
A través de Medios Locales. pic.twitter.com/dLtjyBDnjS
— ⚠Alerta Clima Mundial???? (@deZabedrosky) January 28, 2022
Напомним, в течение 14 и 15 января извержение подводного вулкана на острове Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай повлекло за собой цунами в отдаленных странах Тихоокеанского региона.
Это нанесло значительный ущерб королевству Тонга.
Фото: Alerta Clima Mundial
Источник: Volcano Discovery, The National