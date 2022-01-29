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Байден завел кошку в Белом доме

Марта Бондаренко редактор ленты
Байден завел кошку в Белом доме

Это короткошерстная двухлетняя серая кошка по имени Уиллоу. Название навеяно родным городом первой леди Уиллоу-Гроув, штат Пенсильвания.

Джилл Байден впервые встретила Уиллоу во время предвыборного тура ее мужа в 2020 году.

Пресс-секретарем первой леди Майкл ЛаРос рассказал, что тогда кошка запрыгнула на сцену, на которой проходило мероприятие.

До поселения кошки в Белом доме она жила у знакомых семьи Байденов, а теперь переехала в резиденцию.

В белом доме Уиллоу живет с Коммандером, чистокровной немецкой овчаркой, — собаку Джо Байден взял в декабре прошлого года.

Напомним, что любимая немецкая овчарка Байденов, Чемп, умерла в июне в возрасте 13 лет. Другая их немецкая овчарка, Майор, живет вдали от Белого дома после нескольких агрессивных инцидентов с участием тамошнего персонала.

В последний раз домашняя кошка была в Белом доме во времена правления Джорджа Буша-младшего — ее звали Индия.

Источник: CNN

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