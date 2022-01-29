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Помогут составить план: Южная Корея отправит в Украину своих дипломатов

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Помогут составить план: Южная Корея отправит в Украину своих дипломатов

Министерство иностранных дел Южной Кореи поможет Украине подготовить план действий для граждан на случай осложнения геополитической ситуации.

Внешнеполитическое ведомство для этого направит в страну трех представителей МИД, которые помогут украинским коллегам.

Об этом ранее договорились глава МИД Южной Кореи Чун Ый Ен с дипломатами, которые работают в РФ, Украине и других странах, во время проведения консультаций в виртуальном режиме.

Уточняется, что в настоящий момент в Украине находятся около 440 граждан Южной Кореи. Большая их часть пребывает в Киеве.

Напомним, ряд стран ранее объявил об эвакуации своих дипломатов из Украины на фоне сообщений о возможном вторжение России в Украину.

Позже в Европейском Союзе сообщили о том, что не собираются проводить эвакуацию дипломатов и их семей.

Между тем, Великобритания отозвала часть своих дипломатов из Украины.

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Источник: Yonhap

Фото: Pexels

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