Международная неправительственная организация по правам человека Amnesty International предупреждает, что военная эскалация в Украине со стороны России будет иметь разрушительные последствия для прав человека в регионе.

Под угрозой будут человеческие жизни, средства к существованию и инфраструктура гражданского населения. Все это повлечет острую нехватку продовольствия и станет причиной вынужденной массовой миграции.

В Amnesty отмечают, что население уже ощущает на себе рост цен на основные продукты питания и товары, включая товары медицинского назначения. Особенно остро это чувствуют люди пожилого возраста, а также малоимущие.

— Угроза применения Россией военной силы уже затронула права миллионов людей в Украине и за ее пределами… Последствия применения реальной военной силы будут разрушительными, — заявила Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.

Amnesty International будет внимательно следить за ситуацией, чтобы выявлять нарушения международного гуманитарного права (законов войны) и международного права прав человека всеми сторонами.

В организации отмечают, что ранее российские войска не раз были замечены в нарушении международного права.

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Например, в Сирии в 2015 году в результате серии авиаударов по жилым районам в Хомсе, Идлибе и Алеппо в период с сентября по ноябрь погибло не менее 200 мирных жителей. А в 2020 году Amnesty International сообщила, что российские самолеты наносили удары как по школам, так и по больницам в Сирии.

В ходе продолжающегося военного конфликта на востоке Украины поддерживаемые Россией сепаратистские силы неоднократно нарушали международное гуманитарное право, применяя вооружение в населенных районах. В этом были замечены и украинские силы.

— История военных интервенций России — будь-то в Украине или в Сирии, или ее военная кампания в Чечне — отмечена вопиющим пренебрежением к международному гуманитарному праву. Российские военные неоднократно нарушали законы войны, не защищая мирных жителей и даже напрямую нападая на них. Российские силы совершали неизбирательные атаки, использовали запрещенное оружие, а иногда явно преднамеренно наносили удары по гражданским лицам и гражданским объектам — что является военным преступлением, — заявила Аньес Калламар.

Ранее сообщалось, что Россия перебрасывает в украинскую границу медицинские подразделения на фоне сообщений о возможном вторжении в Украину. Кроме того, РФ накапливает на границах с Украиной запасы крови и другие медицинские материалы.

Источник: Amnesty International